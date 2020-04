POLONIA: 73MLD AIUTI A TUTTI

mercoledì 8 aprile 2020Il nuovo scudo finanziario in Polonia per contrastare i danni all'economia dovuti all'emergenza coronavirus, raggiungera' i 330 miliardi di zloty (73 miliardi di euro). Il programma di sostegno finanziario e' stato presentato dal primo ministro Mateusz Morawiecki in una conferenza stampa sulla situazione relativa all'epidemia e l'assistenza agli imprenditori. ''Il nostro obiettivo e' salvare il maggior numero possibile di posti di lavoro. Vogliamo stare al passo con il corso degli eventi e oggi proponiamo uno scudo finanziario, che e' una misura senza precedenti, perche' indirizziamo direttamente almeno 100 miliardi di zloty (22 miliardi di euro) alle aziende'' ha sottolineato Morawiecki. Il premier ha sottolineato che stiamo affrontando una sfida epocale. ''Nessuno poteva immaginare una crisi che improvvisamente fosse in grado di congelare la meta' dell'economia globale. Si stanno rompendo le catene di approvvigionamento, le connessioni e la cooperazione tra aziende. Anche le societa' polacche, piccole, medie e soprattutto grandi, sono incluse nell'economia globale. La pandemia di coronavirus ha colpito a tutti i livelli, settore finanziario incluso. Come ci preoccupiamo della sicurezza sanitaria dobbiamo preoccuparci altrettanto della sicurezza economica'' ha affermato Morawiecki, ribadendo che intenzione del governo e' sviluppare rapidamente soluzioni specifiche sia per salvare i posti di lavoro, sia per evitare fallimenti di massa delle aziende. Il progetto governativo che espande il sostegno alle aziende sotto lo scudo anti-crisi sara' messo ai voti oggi nel Sejm. Le nuove proposte comprendono esenzioni dai contributi previdenziali a imprese, cooperative, associaizoni.