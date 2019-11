STOP ILVA 3,5 MLD PIL PERSI

martedì 5 novembre 2019''La chiusura dell'Ilva comporterebbe la perdita di 3,5 miliardi di Pil e di 1 miliardo di investimenti all'anno, sarebbe una tragedia per l'economia italiana. I Cinquestelle sostengono che lo scudo legale è una scusa? Non credo, ma certamente, se così fosse, questo governo di incapaci ha fornito su un piatto di argento ad ArcelorMittal la scusa per andarsene. Le conseguenze saranno scaricate sui lavoratori. Tutti i partiti al governo sono ugualmente responsabili. Pd, Leu e anche Italia Viva. Ora Matteo Renzi si è svegliato, ma sono serviti i voti dei suoi parlamentari per revocare lo scudo. Tutti dietro alla filosofia anti-industriale e nemica delle imprese dei Cinquestelle, trazione di questo governo delle 4 sinistre. La profezia di Grillo è quasi realtà: un parco giochi al posto del più grande impianto siderurgico d'Europa. Quale investitore straniero verrà più in Italia se l'Italia offre loro un quadro normativo così instabile, se il nostro Stato non mantiene gli impegni e, anzi, mette in campo una delegittimazione morale di chi fa impresa? Noi di Forza Italia, che i problemi li risolviamo invece di crearli, abbiamo presentato un emendamento per ristabilire lo scudo e scongiurare la chiusura dell'Ilva perché vogliamo salvare più di 9000 famiglie: la maggioranza è disposta a votare il nostro emendamento?''. Così Licia Ronzulli, vicepresidente dei senatori di Forza Italia.