MACRON, GESTIONE OPACA SOLDI

lunedì 22 luglio 2019PARIGI - Il caso dell'ormai ex ministro della Transizione ecologica, Francois de Rugy, che ha dato le dimissioni dopo le rivelazioni sulle sontuose cene organizzate quando era presidente dell'Assemblea nazionale, ha riaperto il dibattito sul tema della trasparenza della vita politica del governo. I risultati delle due inchieste aperte dal governo e dall'Assemblea nazionale verranno resi noti domani, 23 luglio, e dovrebbero scagionare l'ex ministro d accuse penali. Tuttavia, secondo il quotidiano francese ''Le Figaro'' resta una forte ''opacita''' sulle spese della classe politica, anche se il governo non dovrebbe fare annunci su questo tema. I dubbi riguardano soprattutto la differenza tra le spese di carattere personale e quelle di servizio visto che le istituzioni non prevedono una netta separazione. Il caso di De Rugy ha anche rilanciato il dibattito sulla presunzione di innocenza. ''Dobbiamo essere attaccati alla verita', ma anche alla presunzione di innocenza, alla capacita' di lasciare a ogni persona la possibilita' di difendere il suo onore e di difendere la sua verita''', ha detto il presidente Emmanuel Macron durante una visita al Tour de France. Il presidente dell'Assemblea nazionale, Richard Ferrand, dovrebbe annunciare un'evoluzione del regolamento sulle spese previste per la quarta carica dello Stato. Resta, sul fondo dello scenario, la profonda crisi di fiducia dei francesi nei confronti del presidente Macron e del suo governo, peggiorata, se possibile, dallo scandalo che ha portato alle dimissioni del ministro De Rugy, che a suo tempo venne fortemente voluto nell'incarico proprio da Macron.