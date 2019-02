ECCO LE ACCUSE AI RENZI

martedì 19 febbraio 2019FIRENZE - Sussiste il concreto e attuale pericolo che gli indagati commettano reati della stessa specie di quelli per cui si procede (tributari e fallimentari)'' e ''ciò emerge dalla circostanza che i fatti per cui si procede non sono occasionali e si inseriscono in un unico programma criminoso in corso dal molto tempo, realizzato in modo professionale con il coinvolgimento di numerosi soggetti nei cui confronti non è stata avanzata richiesta cautelare, pervicacemente portata avanti anche dopo l'inizio delle indagini''. E' quanto scrive il gip di Firenze Angela Fantechi nell'ordinanza di custodia cautelare con cui ha disposto gli arresti domiciliari per Tiziano Renzi e Laura Bovoli, genitori dell'ex premier Matteo Renzi, accusati di bancarotta fraudolenta e false fatturazioni nell'ambito di un'inchiesta della procura di Firenze sul fallimento di alcunecooperative collegate alla 'Eventi6', l'azienda della famiglia Renzi. Arresti domiciliari anche per l'imprenditore ligure Mariano Massone. Nell'inchiesta sono indagate altre 5 persone, che sono gli amministratori delle cooperative che avrebbero agevolato questo sistema ritenuto illegale dai giudici. Tra queste Roberto Bargilli, detto Billy, autista del camper di Matteo Renzi durante le primarie per la segreteria del Pd. ''Con riferimento alla posizione di Tiziano Renzi e Laura Bovoli - è scritto ancora nell'ordinanza - sono poi in evidenza condotte volontarie realizzate non per fronteggiare una contingente crisi di impresa, quanto piuttosto di condotte imprenditoriali finalizzate a massimizzare il proprio profitto personale con ricorso a strategie di impresa che non potevano non contemplare il fallimento delle cooperative''.