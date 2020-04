MISSOURI DENUNCIA LA CINA

mercoledì 22 aprile 2020Per la prima volta nella storia uno stato americano denuncia la Cina per la sua cattiva gestione del coronavirus. Lo stato del Missouri ha fatto causa contro il governo cinese per il coronavirus, sostenendo che i funzionari della nazione sono responsabili della pandemia globale. La motivazione della causa, intentata presso il tribunale federale dal procuratore generale dello Stato Eric Schmitt, è che i funzionari cinesi sono ''responsabili delle morti, della sofferenza e delle perdite economiche che hanno inflitto al mondo e al Missouri''. Il procuratore generale dello Stato del Missouri ha detto che il governo cinese ha mentito sui pericoli del virus e non ha fatto abbastanza per rallentarne la diffusione. ''Il governo cinese ha mentito al mondo sul pericolo e sulla natura contagiosa di Covid-19, ha messo a tacere gli informatori e ha fatto ben poco per fermare la diffusione della malattia'', ha detto Schmitt, aggiungendo ''Devono essere ritenuti responsabili delle loro azioni''. La Cina dal canto suo rifiuta di essere processata per le accuse dello Stato americano del Missouri, che ha denunciato Pechino per la gestione della crisi del Covid-19, definendola ''a dir poco una assurdita''' e priva di base fattuale o legale. Il portavoce del ministero degli Esteri del regime comunista cinese, Geng Shuang, ha sottolineato che ''la risposta cinese al coronavirus non e' sotto la giurisdizione dei tribunali Usa, e sono state date informazioni a Washington sulla vicenda dal 3 gennaio''. ''Tale abuso di contenzioso non e' favorevole alla risposta epidemica in Usa e contrasta con la cooperazione internazionale'', ha aggiunto senza rendersi conto di quanto sia grottesco ciò che sostiene.