ALTRI 100.000 COL COVID?

mercoledì 22 aprile 2020MILANO - Il 5,9% degli 1,1 milioni di lombardi che hanno scaricato la app della Regione per monitorare il coronavirus, ha manifestato almeno due sintomi marcati del Covid-19. Mentre il 2,1% (all'interno dei 5,9%) ne ha manifestati tre. Sono i dati forniti dal vicepresidente della Regione Lombardia, Fabrizio Sala, sui risultati dell'app AllertaLOM. ''Siamo arrivati - ha detto collegato con Sky TG 24 - a 1,1 milioni utenti. Abbiamo raccolto piu' di 2,2 milioni di questionari. Adesso suggeriamo di compilare un questionario ogni giorno e abbiamo aggiornato la app per fare in modo che da un cellulare possano compilare le domande anche altri utenti''. Dunque, spiega Sala, ''e' emerso che il 5,9% dei partecipanti ha almeno due sintomi marcati di Covid. Di questo 5,9%, il 2,1% ne ha tre. I sintomi piu' lievi sono dissenteria, perdita di gusto e olfatto e congiuntivite. I piu' marcati sono i piu' propriamente legati al Covid, come febbre, tosse persistente e mancanza di fiato''.