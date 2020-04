APP IMMUNI NON SERVIRA'

mercoledì 22 aprile 2020''Solo se utilizzata da almeno il 70 per cento degli smartphone l'app Immuni è utile''. Lo sostiene il biologo Enrico Bucci, aggiungendo che ''per essere davvero utile nel tracciare i contagi, l'app dovrebbe essere utilizzata da ogni fascia d'età della popolazione e in ogni zona del Paese''. ''Ma soltanto il 66 per cento degli italiani ha uno smartphone - dice in un'intervista a Repubblica - e quindi il traguardo è irraggiungibile, a meno che lo Stato non distribuisca telefonini a chi non ne possiede''. ''Se un contagiato, secondo l'indice RO, infetta 2,5 persone - spiega il biologo - ma di questa popolazione solo il 50 per cento usa l'app, l'altra metà non saprà di essere stata contagiata e dunque, con il RO abbassato a 1,25 (quindi maggiore di 1), l'epidemia non è affatto sotto controllo''. ''Ho parlato direttamente con chi ha sviluppato Immuni per chiedere se avessero fatto questi calcoli - dice Bucci - ma mi hanno risposto di no, perché nessuno glie lo aveva chiesto. Insomma - conclude -, un app ben fatta da punto di vista tecnico e per la protezione della privacy, ma inutile se la userà una percentuale della popolazione inferiore al 70 per cento''.