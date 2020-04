CORRIERE INTERVISTA FONTANA

mercoledì 22 aprile 2020MILANO - ''Mi contesteranno qualsiasi cosa ma rifarei tutto. E' ora di ripartire''. Cosi' il governatore della Lombardia, Attilio Fontana in un'intervista a Il Corriere della Sera. ''Mi contesteranno di tutto, ma io sono in pace con la mia coscienza e rifarei tutte le scelte che ho dovuto fare. E ricordiamoci in quali condizioni sono state prese certe decisioni. I dati sull'epidemia sono cambiati rispetto a una decina di giorni fa e dobbiamo pensare a ripartire e sbaglia chi pensa che tutto si rimetta in moto come prima. Dobbiamo organizzare una nuova vita, dovremo modificare molti nostri comportamenti''. Fontana ora pensa a come rimettere in moto l'economia, a partire da ''un piano di investimenti da tre miliardi costituito da soldi veri, che saranno spesi in tempi brevi e arriveranno a tante imprese, che potranno riprendere fiato mentre al tempo stesso riprendiamo i lavori necessari per strade, scuole, territorio. Il piano straordinario di investimenti è previsto a debito, utilizzando obbligazioni a seconda del tasso che il mercato offrirà mentre i Lombard bond saranno autorizzati in base alle necessità di cassa, come farebbe un buon padre di famiglia. Tra l'altro, la Lombardia ha già usato questo strumento dopo la crisi dell'11 settembre 2001''. Però un ripensamento Fontana ce l'ha: ''Ho ascoltato i tecnici, l'Unità di crisi, gli infettivologi, ho trascurato tutto il resto. Certo, potevo coinvolgere le opposizioni, ma in quei giorni ho trascurato persino qualche assessore pur di non rallentare il processo decisionale. Non ho mai pensato alla politica mentre prendevo decisioni sulla salute dei cittadini. Forse lo hanno fatto altri''.