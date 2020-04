COVID: MERKEL ACCUSA LA CINA

martedì 21 aprile 2020BERLINO - Germania a viso aperto accusa la Cina per il Covid e lo fa direttamente Angela Merkel. Lo ha fatto Angela Merkel, ieri pomeriggio. Poche parole, di cui la comunita' internazionale non ha mancato di prendere nota: ''Quanto piu' trasparente la Cina sara' riguardo all'origine di questo virus, tanto meglio sara' per tutti in tutto il mondo, in modo tale che se ne possano trarre le giuste lezioni''. Una frase insolitamente forte per la cancelliera, abituata a misurare ogni parola con il bilancino, a maggior ragione quando sono in ballo gli equilibri globali, vieppiu' che e' obiettivamente una rarita' che Merkel si ponga sulla scia di Donald Trump. Ma e' evidente che non si tratta di una posizione casuale, ne' isolata in Germania. Venerdi' scorso, intervistato dalla Bild Zeitung, era stato il ministro degli Esteri Heiko Maas a rivolgersi a Xi Jinping: ''Ci sono domande alle quali Pechino prima o poi dovra' rispondere'', aveva detto il capo della diplomazia di Frau Merkel a proposito della drastica correzione verso l'alto del bilancio delle vittime a Wuhan da parte delle autorita' cinesi, definita ''ovviamente molto preoccupante'', chiedendo inoltre che Pechino ''sia trasparente su quello che concerne l'origine e la diffusione della pandemia, spero in un ruolo costruttivo da parte della Cina''. Maas si era anche espresso in termini critici per quello che riguarda la riapertura del mercato degli animali selvatici a Wuhan, dove forse il virus e' passato per la prima volta su un essere un umano: ''Questo proprio non riesco a capirlo''.