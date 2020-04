ECCO LA LEGGE LOMBARD BOND

martedì 21 aprile 2020MILANO - La possibilita' di ricorrere ai 'lombard bond' e' prevista nel progetto di legge 'Piu' Lombardia' varato ieri dalla giunta lombarda con gli interventi per la ripresa economica, che dovra' essere approvato dal Consiglio regionale a breve con voto in Aula. Per fronteggiare l'impatto economico derivante dall'emergenza sanitaria da Covid-19 - si legge al comma 1 - e' autorizzata al sostegno degli investimenti e dello sviluppo infrastrutturale la spesa complessiva di euro 3.000.000.000,00'', di cui 83 milioni nel 2020, 2,787 miliardi nel 2021 e 130 milioni nel 2022. Per la copertura finanziaria della spesa prevista al comma 1 e' autorizzato il ricorso all'indebitamento per complessivi 3 miliardi di euro. Di questi fondi, ''400 milioni di euro sono destinati agli enti locali'', specifica il comma 3. La somma e' cosi' ripartita: 51,35 milioni di euro alle Province (13,27 milioni nel 2020) per opere connesse alla viabilita' e all'edilizia scolastica; 348,65 milioni di euro (69,73 nel 2020) ai Comuni per la realizzazione di opere pubbliche, da iniziare entro il 31 ottobre 2020. La Giunta regionale, spiega il comma 12, ''e' autorizzata a contrarre, in alternativa all'indebitamento di cui al comma 3, prestiti obbligazionari alle miglior condizioni di mercato''. Tutte le forze politiche che formano la maggioranza nel Consiglio regionale della Lombardia sono molto favorevoli all'approvazione della legge 'Più Lombardia'.