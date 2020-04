CHIEDO PIU' MEDICI DA 2 ANNI

martedì 21 aprile 2020MILANO - ''Sui dispositivi di protezione individuale Regione Lombardia ha fatto quello che ha potuto e lo Stato ha fatto quello che ha potuto''. Lo ha detto Attilio Fontana presidente della Regione Lombardia a 24Mattino su Radio 24, sottolineando che i Dpi, come le mascherine, ''dovevano arrivare da chi deve gestire un'emergenza nazionale''. Quando si tratta di epidemie di carattere internazionale, ''lo dice la Costituzione che e' compito dello Stato'', ha detto Fontana, sottolineando che la Regione ha cercato di supportare e ''questa non e' una accusa, di comprare nel mondo i dispositivi, ma non era facile trovarli''. Per quanto riguarda invece l'assunzione di medici, Fontana ha detto che la Regione sta ''chiedendo da due anni di darci la possibilita' di assumere piu' medici e infermieri e quando parlavo di autonomia usavo sempre questo esempio. Purtroppo la storia mi ha dato ragione''. Il presidente della Regione ha detto che ''se avessimo potuto assumere piu' medici e infermieri, avendo le risorse per farlo, ed essendoci invece impedito da una legge nazionale, forse avremmo potuto affrontare con meno ansia anche questo evento''.