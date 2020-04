LOMBARDIA: 5,6 MLN A CULTURA

martedì 21 aprile 2020MILANO - La Giunta regionale, su proposta dell'assessore all'Autonomia e Cultura, Stefano Bruno Galli, con due delibere ha stanziato oltre 5,685 milioni di euro per interventi straordinari e urgenti nei settori cultura e spettacolo. In particolare 3.384.500 euro vengono assegnati alle fondazioni partecipate che operano nell'ambito dello spettacolo (Fondazione Teatro alla Scala, Fondazione I Pomeriggi Musicali, Piccolo Teatro - Teatro d'Europa, Centro Teatrale Bresciano, Fondazione Orchestra Sinfonica e Coro Sinfonico Giuseppe Verdi di Milano e Fondazione Teatro Grande di Brescia). E' inoltre previsto un sostegno al progetto Opera Lombardia pari a 517.500 euro; ma anche un acconto dei singoli contributi, per la programmazione 2020, ai Teatri di Tradizione, ai Circuiti di Spettacolo dal Vivo, alla produzione teatrale, al Festival di Musica e Danza, alla promozione educativa culturale, al Centro Nazionale di Produzione della Danza Dancehouse e alla Fondazione Cineteca Italiana di Milano. Nella seconda delibera, la Regione ha assegnato 510.000 euro per il sostegno alle attivita' annuali 2020 di tre fondazioni museali partecipate: le ''Stelline'', la ''Triennale'' e il ''Museo Nazionale della Scienza e della Tecnologia''.