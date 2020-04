FAZ:CONTE S'E' SCAVATO FOSSA

martedì 21 aprile 2020Con le sue ''polemiche'' sugli eurobond, il presidente del Consiglio Giuseppe Conte ''si sta scavando sempre piu' la fossa'' in vista del Consiglio europeo del 23 aprile prossimo. E' quanto afferma il quotidiano ''Frankfurter Allgemeine Zeitung'', ricordando le critiche recentemente rivolte da Conte a Germania e Paesi Bassi, principali oppositori della comunitarizzazione del debito, proposta da Italia, Francia e Spagna come strumento contro la crisi provocata dalla pandemia di coronavirus. Nelle scorse settimane, ''diplomatici tedeschi a Roma'' si sono mostrati convinti che i toni antitedeschi e antiolandesi di Palazzo Chigi e di ''vari ministeri'' siano diretti principalmente all'opinione pubblica italiana. Nei colloqui diretti, infatti, le autorita' italiane sono ''concilianti e pronte al dialogo''. Tuttavia, nota la ''Frankfurter Allgemeine Zeitung'', si pone ora la questione di come al Consiglio europeo Conte possa ''scendere a compromessi dopo gli attacchi degli ultimi giorni'' contro Germania e Paesi Bassi, ''senza perdere la faccia''. Intanto, dal Partito democratico (Pd), al governo con il Movimento 5 Stelle (M5s) presidente del Consiglio viene chiesta maggiore moderazione nel confronto con i partner dell'Ue. In particolare, il segretario del Pd, Nicola Zingaretti, ha chiesto al capo del governo di abbandonare la sua posizione intransigente sugli eurobond. Secondo Zingaretti, se esiste un'opportunita' per ottenere in Italia ''miliardi di euro per il settore sanitario'' con il piano anticrisi concordato dall'Eurogruppo, ''senza condizioni e nel rispetto della sovranita''' del paese, ''allora dovremmo prendere questi fondi''. Il riferimentoè al rifiuto dei 35 miliardi con il Mes.