OSPEDALE FIERA E' UNA DIGA

martedì 21 aprile 2020MILANO - ''L'ospedale per pazienti Covid alla Fiera di Milano e' stato costruito per essere una ''diga nel caso in cui l'epidemia avesse superato l'argine'', ovvero nel caso in cui fossero terminati i posti di letto di terapia intensiva negli ospedali. L'ha spiegato il presidente della Regione Lombardia Attilio Fontana ai microfoni di 24 Mattino, su Radio 24, respingendo le accuse di chi sostiene che per il nuovo ospedale si siano sprecate risorse: ''Io rimango sempre stupito di fronte a questa domanda. E rimango stupito io che dovrei appartenere alla categoria dei politici che non sanno progettare e non sanno programmare il futuro. Una volta tanto che viene fatta un'iniziativa che va nella direzione di programmare e progettare il futuro, viene subito contestata''. ''Io spero - ha proseguito il governatore lombardo - che questo ospedale si svuoti e che nessuno ci rientri, ma questo ospedale e' stato costruito nel momento di massimo picco del virus, quando ormai i posti nelle terapie intensive erano finiti, aumento di posti nelle terapie intensive non poteva essere realizzato e noi temevamo che la cosa andasse avanti. Grazie a Dio non e' stato cosi', ma noi dovevamo - e questa e' una richiesta che e' stata fatta dai nostri esperti, dai virologi e dagli intensivisti - preparare una diga nel caso in cui si fosse verificato il superamento dell'argine da parte dell'epidemia. E' una previsione. Questo e' qualcosa che puo' servire per il futuro, e' qualcosa che io mi auguro non debba servire mai''.