FEDRIGA: NO NUOVE TASSE!

martedì 21 aprile 2020UDINE - ''Lo Stato, in questo periodo, non può chiederci di nuovo un contributo straordinario. Ai nostri cittadini cosa diciamo: ''Non vi garantiamo più la sanità, il trasporto pubblico locale e il funzionamento dei Comuni perché abbiamo versato un miliardo 200 milioni a Roma''? Siamo una Regione a Statuto speciale, certo, e comporta alcuni vantaggi, ma abbiamo sempre fatto a pieno la nostra parte''. Lo dice, intervistato da Libero, Massimiliano Fedriga, governatore del Friuli Venezia Giulia. ''Anzi - osserva - riceviamo meno servizi rispetto a quanto versiamo in tasse. Ora però non siamo nelle condizioni di continuare a farlo. Con la crisi del 2011, da Tremonti in poi e i governi Monti, Renzi e Gentiloni hanno aggravato drammaticamente la situazione - alle Regioni a Statuo speciale è stato chiesto un versamento annuale extra per colmare parte del debito pubblico nazionale. Roma lo ha fatto anche con quelle a Statuto ordinario, addirittura senza che fossero stati siglati patti''. ''La Consulta - sottolinea il Governatore - ha sentenziato che il meccanismo è lecito, ma deve avere carattere temporaneo. E adesso, per il biennio 2020-2021, non ci possono chiedere un versamento straordinario: oggi questo miliardo e 200 milioni non ci serve per fornire aiuti extra alle imprese o per dare qualcosa in più alle famiglie, ma per garantire i servizi essenziali''.