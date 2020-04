FONTANA: 3MLD VERI SUBITO!

lunedì 20 aprile 2020Il governatore della Lombardia, Attilio FONTANA, in una brevissima conferenza stampa su Facebook ha appena annunciato che nel pomeriggio, in giunta, porterà una ''proposta di legge rivoluzionaria'' che dovrebbe rappresentare una ''risposta concreta per la ripresa''. FONTANA dichiara che per la ripresa verranno messi ''a disposizione tre miliardi di euro'' sottolineando che si tratta di ''cifre vere, che verranno utilizzate per un grande piano di investimenti''. Il governatore ha aggiunto che ''quattrocento milioni di euro andranno alle province per intervenire in opere pubbliche'' aggiungendo che gli iniziali ottanta milioni di euro destinati gli operatori sanitari ''saranno ottantadue''. ''In attesa che il governo ci autorizzi - ha dichiarato ancora FONTANA - iniziamo a portare avanti un pdl che eventualmente ci consentirà di erogarli a prescindere dall'autorizzazione da Roma''. FONTANA ha concluso dicendo che ''dieci milioni di euro andranno a favore delle aziende che intendano riconvertirsi per produrre i dispositivi di protezione individuale''.