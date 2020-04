GRANDE DISTRIBUZIONE: -50%

lunedì 20 aprile 2020''Grande distribuzione in ginocchio. Perso il 50% delle entrate. Supermercati, Ipermercati e Discount dalla fine di febbraio hanno registrato un calo rispetto allo stesso periodo dello scorso anno anche superiore al 50%. I dati forniti da Federdistribuzione sono drammatici: basti pensare che solo il cash&carry nelle ultime 4 settimane ha perso regolarmente piu' del 40% con picchi del 52%. Un collasso anche per Ipermercati e negozi per la cura della casa e della persona che registrano perdite del 40%. Un trend che ha coinvolto persino le uova e le colombe pasquali rimaste sugli scaffali dei supermercati con un calo delle vendite rispetto allo scorso anno del 50%. Il Paese attende risposte concrete da questo governo, non elemosina. Occorre che si rimetta in moto la macchina produttiva e che l'Europa dimostri, per una volta, di essere tale e non una macchina al servizio di pochi eletti''. Lo afferma il senatore Gian Marco Centinaio, gia' ministro delle politiche agricole alimentari.