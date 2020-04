SPAGNA CHIEDE 1.500 MLD A UE

lunedì 20 aprile 2020Un grande fondo Ue fino a 1.500 miliardi di euro finanziato con debito perpetuo, che verrebbe distribuito sotto forma di trasferimenti - e non di debito - tra i Paesi piu' colpiti dalla crisi: e' la proposta che sara' presentata dal governo spagnolo al Consiglio europeo di giovedi', secondo quanto scrive il quotidiano El Pais. In pratica, secondo Madrid il fondo Ue dovrebbe essere finanziato attraverso 1.500 miliardi di euro di debiti irredimibili, cioe' a fondo perduto, che dovrebbero essere coperti da una parte del bilancio Ue. La Spagna si presentera' quindi al prossimo vertice con una posizione in linea con quella difesa da altri Paesi del Sud come l'Italia e la Francia, anch'essi molto colpiti dalla crisi, ma fornisce soluzioni diverse e soprattutto e' pensata come una via di mezzo che puo' essere negoziata con la Germania che non accettera' mai nessun tipo di corona bond. La proposta spagnola aggirerebbe il problema con un grande fondo che potrebbe essere collegato al bilancio dell'Ue, un'idea simile a quella della Francia e che la Germania puo' accettare perche' non comporterebbe modifiche giuridiche che avrebbero bisogno di complesse votazioni nel parlamento tedesco e potrebbero essere oggetto di ricorsi alla Corte costituzionale tedesca. Si tratta di una proposta contenuta in un documento di tre pagine e che prevede l'attuazione in tempi rapidi: fondo da costituire dal 1 giugno. Un tale Fondo di recupero eviterebbe il massiccio indebitamento dei paesi del Sud e aiuterebbe le loro economie a riprendersi. Non presterebbe denaro ai Paesi, come nei salvataggi della Grande Recessione, ma effettuerebbe trasferimenti diretti limitati alla durata della crisi.