ZAIA: AUTONOMIA NON SI TOCCA

lunedì 20 aprile 2020VENEZIA - A chi chiede che il sistema sanitario torni ad essere statale e non regionale il governatore del Veneto Luca Zaia replica in una intervista al Corriere della Sera: ''Credo sia una boutade. Chi lo dice punta a un'equa divisione del malessere e non del benessere. Ma se fosse vero, io vedo: vado a referendum. Chiederò ai cittadini se vogliono essere curati da Roma o dalla loro Regione. Aggiungo che mi sono ripromesso di non parlare di autonomie fino a quando non sarà archiviata l'emergenza. Ma sia chiaro che non mi sono dimenticato del voto dei veneti'', ''continuo a credere che l'autonomia sia un'opportunità da nord a sud. Unica cosa, nessuno si permetta di dire che noi veneti pensiamo soltanto al dio denaro. Non lo dico per i 54 milioni di contributi che ci sono arrivati da imprenditori, cittadini e anche da bambini che hanno rotto il salvadanaio. Il fatto è che noi abbiamo un tessuto economico e una forma mentis che è la nostra, e non è questione di denaro. E se non l'avessimo, non avremmo neanche questa sanità''.