RIPARTE L'INVASIONE AFRICANA

domenica 19 aprile 2020''Anche la nave di una Ong spagnola, la Aita Mari, ha provveduto, come gia' accaduto con la Alan Kurdi, a trasferire gli immigrati che aveva caricato a bordo, sul traghetto Rubattino per la quarantena. E' chiaro che, terminato questo periodo di quarantena, saranno tutti accolti in Italia e principalmente qui in Sicilia. Non possiamo continuare ad essere le vittime dell'indifferenza dell'UE, a causa di una dissennata politica dei porti aperti voluta dal governo Conte e dal suo ministro dell'Interno Lamorgese''. Lo affermano in una nota congiunta il segretario regionale siciliano della Lega Stefano Candiani, senatore e gia' sottosegretario all'Interno con Salvini ministro, insieme al commissario provinciale della Lega di Palermo Antonio Triolo. ''La Lega - proseguono Candiani e Triolo - chiede di fermare immediatamente gli sbarchi, frutto di una scelta irresponsabile del governo, ancor di piu' in un periodo delicato dovuto al covid19. Non capire questo, mettendo a repentaglio la salute pubblica, e' indice di menefreghismo per le sorti dei cittadini siciliani''. ''I segnali - spiega il segretario regionale Candiani - vanno nella evidente direzione della ripresa in maniera massiccia del business dell'immigrazione da parte del governo Conte. Il ministero dell'Interno, con Matteo Salvini, aveva fermato questo mercato vergogno, che oggi e' ricominciato in piena emergenza sanitaria, con rischi evidenti di contagio per la popolazione e con costi che saranno purtroppo pagati dai Siciliani e da tutti gli Italiani''. ''La Sicilia, e Palermo in particolare - prosegue ATriolo - e' l'approdo facile, il muro basso che cede anche grazie alla complicita' di molti amministratori come Orlando''.