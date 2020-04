SOLDI A AZIENDE O DISASTRO

domenica 19 aprile 2020''Il Fondo monetario internazionale prevede, per il nostro Paese, un crollo del Pil 2020 superiore ai 9 punti percentuali. Il nostro Ufficio studi ha registrato per il mese di marzo un tonfo dei consumi superiore al 30%. Crollano i fatturati, non si incassa e le imprese sono in ginocchio per problemi di liquidità e la stessa Banca d'Italia ha stimato, per il periodo marzo-luglio, un fabbisogno aggiuntivo di liquidità da parte delle imprese nell'rodine di 50 miliardi euro. Bastano questi pochi dati per capire che in questa fase drammatica, bisogna agire con strumenti più incisivi e con molta più rapidità''. Il presidente di Confcommercio, Carlo Sangalli, lo spiega in un'intervista a 'Il Giornale'. ''Tantissime attività del commercio, del turismo, dei servizi, dei trasporti e delle professioni - aggiunge Sangalli- corrono in rischio, più che concreto, di chiudere definitivamente. Ci sono intere filiere, a partire da quell del turismo fino a quelle dell'edilizia, dell'abbigliamento e dell'automotive- che in questi due mesi hanno azzerato i propri fatturati. Senza dimenticare, naturalmente, il settore della ristorazione e dei pubblici esercizi che registra 30 miliardi di perdite e rischia di veder morire 50 mila imprese del comparto. Bisogna costruire, da subito, un percorso di sopravvivenza finanziaria che permetta a queste imprese di ripartire e tornare ad essere un valore insostituibile per il Paese''.