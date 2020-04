INTERVISTA A MATTEO SALVINI

domenica 19 aprile 2020Matteo Salvini, in un'intervista al quotidiano 'Bresciaoggi', ribadisce che ''il Paese e' pronto a ripartire'' e invita il governo ''ad essere all'altezza'' della situazione. Difende la Lombardia che ha affrontato il coronavirus ergendosi a ''baluardo'' contro la tragedia e a proposito delle inchieste sulle Rsa dichiara: ''se qualcuno ha sbagliato deve pagare, ma non si punti il dito contro la regione''. ''E' il tempo dei fatti - premette il leader della Lega - e il Governo non puo' continuare a chiamarsi fuori come ha fatto durante la discussione del famoso decreto Cura Italia, quando le opposizioni hanno presentato e sostenuto emendamenti specifici a sostegno dei cittadini, degli imprenditori e degli ospedali bresciani, per avere soldi pubblici subito. Purtroppo tutte le nostre proposte sono state bocciate''. E su cosa non abbia funzionato e a chi dovranno essere addebitate eventuali responsabilita' Salvini ha le idee chiare. ''La legge parla chiaro - rimarca -, le dotazioni per eventi straordinari sono un dovere dello Stato che il Governo non e' riuscito ad assolvere, se non con gravi ritardi. Fortunatamente la Regione Lombardia non e' rimasta con le mani in mano e fin da subito si e' impegnata per recuperare in autonomia tutto il materiale necessario, senza badare a spese''. ''E' un impegno tuttora in corso - insiste il leader del 'Carroccio' - pochi giorni fa soltanto a Brescia e provincia sono state consegnate da Regione 13.500 mascherine per gli operatori del Trasporto Pubblico Locale, all'interno di un piano regionale ad hoc per autobus e treni da piu' di duecentomila dispositivi di protezione''.