ISPEZIONE LABORATORI WUHAN!

sabato 18 aprile 2020Prosegue l'offensiva di Washington nei confronti di Pechino, sospettata di avere nascosto informazioni preziose all'inizio dell'epidemia di coronavirus e di avere lanciato in ritardo l'allarme al resto del mondo. Il segretario di Stato Mike POMPEO in un'intervista a Fox News ha chiesto che venga effettuata un'ispezione nei laboratori di Wuhan dove, secondo alcune ricostruzioni, il Covid-19 avrebbe avuto origine. ''Dobbiamo indagare'' ha detto POMPEO, per scoprire se gli scienziati cinesi ''avevano la capacità di gestire le tipologie di virus che venivano studiate o sulle quali stavano lavorando in quel laboratorio. Non conosciamo le risposte. Il Partito comunista cinese deve aprire e lasciarci trovare le risposte'', ha aggiunto il capo della diplomazia Usa. ''Stiamo chiedendo al Partito comunista cinese di consentire a degli esperti di entrare in quel laboratorio di virologia per determinare con precisione dove il virus è iniziato'', ha detto ancora POMPEO. ''Non è una questione politica -ha sottolineato- si tratta di scienza ed epidemiologia. Dobbiamo capire cosa è accaduto e ridurre i rischi per gli americani nei giorni e nelle settimane e nei mesi a venire e rimettere in moto l'economia mondiale'', ha detto POMPEO.