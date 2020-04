PRESTITI A IMPRESE -42 MLD

sabato 18 aprile 2020Strada sbarrata per le imprese italiane in banca: i prestiti alle aziende, nel corso dell'ultimo anno, sono calati di quasi 42 miliardi di euro (-6%) trainati al ribasso sia dai crediti a breve termine (-16 miliardi) sia dai finanziamenti di medio e lungo periodo (-25 miliardi). In salita di 5 miliardi invece i prestiti alle famiglie, trainati dal credito al consumo (+8 miliardi) e dai mutui (+3,9 miliardi), comparti che hanno evitato il tracollo e compensato il pesante calo registrato sul fronte dei prestiti personali (-7,8 miliardi). In totale, lo stock di impieghi al settore privato e' diminuito di oltre 37 miliardi, passando da 1.304 miliardi a 1.266 miliardi: in media oltre 3 miliardi al mese tagliati ad aziende e cittadini. Questi i dati principali del rapporto mensile sul credito realizzato dal Centro studi di Unimpresa, secondo il quale negli ultimi 12 mesi, da febbraio 2019 a febbraio 2020, le rate non pagate (sofferenze) sono calate: nell'ultimo anno si e' registrata una diminuzione di oltre 28 miliardi (-28,47%) da 164 miliardi a 71 miliardi. ''Lunedi' si apre una fase cruciale per il futuro del Paese, quando partiranno milioni di richieste da parte delle pmi italiane per finanziamenti garantiti dallo Stato grazie al decreto liquidita'. L'atteggiamento avuto degli istituti negli ultimi anni purtroppo non lascia ben sperare: temiamo comportamenti dilatori da parte delle banche, molte delle quali vedono, nei prestiti garantiti, un appesantimento di costi senza alcuna contropartita di ritorno. Il rischio e' che le aziende perderanno tempo''.