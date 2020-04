BERGAMO REGGIO EMILIA LODI

sabato 18 aprile 2020Il 40,2% dei deceduti nelle Rsa dall'inizio di febbraio era positivo al Covid-19 o aveva sintomi compatibili con la malattia. Lo afferma il report dell'Istituto Superiore di Sanita', di cui oggi e' stato pubblicato il terzo aggiornamento, su un campione di circa mille strutture in cui sono stati riscontrati quasi settemila morti. Secondo i dati del rapporto, il tasso di mortalita' fra i residenti, considerando i decessi di persone risultate positive o con sintomi simil-influenzali, e' del 3,3%, ma sale fino al 6,7% in Lombardia: Bergamo e' la provincia piu' colpita, con una mortalita' che supera il 18%, seguita da Reggio Emilia e Lodi. La percentuale piu' alta dei decessi, circa il 36% del totale, si e' avuta nel periodo tra il 16 e il 31 marzo, riporta la survey. I decessi, ha spiegato Graziano Onder, uno dei curatori, corrispondono a circa il 7% del numero complessivo degli anziani residenti nelle Rsa, calcolato in oltre 80.000. Di questi, la maggior parte si trova nel Nord Italia e solo un migliaio sono risultati positivi al nuovo coronavirus, la maggioranza dei quali in marzo. ''Delle 1.018 strutture che hanno risposto - si legge nel documento -, 842 (82,7%) hanno riportato la mancanza di Dispositivi di Protezione Individuale, mentre 203 (19,9%) hanno riportato una scarsita' di informazioni ricevute circa le procedure da svolgere per contenere l'infezione. Inoltre, 105 (10,3%) strutture segnalano una mancanza di farmaci, 335 (32,9%)l'assenza di personale sanitario e 111 (10,9%) difficolta' nel trasferire i residenti affetti da COVID-19 in strutture ospedaliere.