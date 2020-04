CONVENIENZA AIUTI UNGHERIA

sabato 18 aprile 2020La Commissione europea ha approvato un regime di circa un miliardo di euro a sostegno dell'economia ungherese nel contesto dell'epidemia di coronavirus. Lo si apprende dalla Commissione europea che ha spiegato che le misure di sostegno disponibili nell'ambito del regime saranno finanziate dai fondi strutturali dell'Ue. Il regime sara' aperto a tutte le societa', vale a dire le micro, piccole e medie imprese (Pmi) e le grandi imprese, che hanno accesso ai fondi strutturali europei e si trovano in difficolta' a causa dell'impatto economico dell'epidemia di coronavirus. La Commissione ha constatato che il regime notificato dall'Ungheria e' in linea con le condizioni stabilite nel quadro temporaneo. La Commissione ha pertanto concluso che la misura ungherese e' necessaria, adeguata e proporzionata per porre rimedio a un grave turbamento dell'economia di uno Stato membro e, su questa base, ha approvato le misure previste dalla normativa Ue in materia di aiuti di Stato. Secondo la vicepresidente esecutiva della Commissione europea, Margrethe Vestager, responsabile della politica di concorrenza, ''questo regime ungherese da 1 miliardo di euro aiutera' le societa' ungheresi attraverso sovvenzioni dirette, prestiti e misure di capitale finanziate dai fondi strutturali europei. In questi tempi difficili, sosterra' le aziende che soffrono delle conseguenze economiche dell'epidemia di coronavirus''. E' risultato evidente che se il sistema produttivo dell'Ungheria dovesse subire danni irreprabili, anche la Germania ne subirebbe un contraccolpo irrimediabile.