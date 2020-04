GERMANIA, IFO: PIL 2020 -15%

venerdì 17 aprile 2020BERLINO - La profonda interruzione della vita economica in Germania e l'interruzione delle catene di fornitura transfrontaliere stanno interessando tutti i Lander tedeschi più o meno nella stessa misura, con un calo della produzione del 50%. E la conseguenza sarà un calo del Pil stimato per quest'anno tra il 15,2 e il 17,5%, Lo indica il calcolo di scenario dell'Ifo, l'Istituto di statistica economica tedesco. Ciò rappresenta una differenza sostanziale rispetto alla crisi finanziaria del 2009. Anche se i vincoli economici immediati saranno ulteriormente allentati a maggio a seguito delle recenti decisioni del governo federale tedesco, ci vorrà del tempo prima che il Pil torni al suo livello originario. ''In questo scenario, il calo diretto della produzione economica dovuto alla pandemia si aggirerà probabilmente intorno al 50% in tutti i Lander'', afferma Joachim Ragnitz della filiale di Dresda dell'Ifo Institute. ''Per l'intero anno, quindi, il Pil tedesco si ridurrebbe tra il 15,2 e il 17,5%, a seconda della durata della fase di ripresa''. Mentre l'impatto è un po' maggiore nei Lander con un'alta percentuale di industria, come la Baviera o il Baden-Württemberg, che nel Meclemburgo-Pomerania occidentale o nello Schleswig-Holstein, le differenze sono solo lievi. ''Non possiamo aspettarci di vedere effetti compensativi come quelli emersi nella crisi economica del 2009, perché quasi tutti i settori sono attualmente colpiti da perdite di produzione'', spiega Ragnitz.