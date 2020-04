UE: PD E IV VOTANO SI' A MES

venerdì 17 aprile 2020BRUXELLES - Il Parlamento europeo ha approvato a larga maggioranza un paragrafo della risoluzione sulla risposta Ue al Coronavirus in cui chiede di ''attivare'' il Mes per far fronte alla crisi economica. Le delegazioni della Lega, del Movimento 5 Stelle e di Fratelli d'Italia hanno votato contro, mentre quelle del Partito Democratico e di Italia Viva si sono espresse a favore. Il paragrafo relativo al Mes e' stato approvato con 523 voti a favore, 145 contrari e 17 astenuti. I risultati del voto finale sulla risoluzione saranno conosciuti nel corso del pomeriggio. Nel paragrafo relativo al Mes, il Parlamento europeo ''invita gli Stati membri della zona euro ad attivare i 410 miliardi dieuro del Meccanismo europeo di stabilita' con una linea di credito specifica'', ricordando che questa crisi non e' responsabilita' di un determinato Stato membro e che l'obiettivo principale dovrebbe essere quello di combattere le conseguenze della pandemia''. Inoltre, il Parlamento europeo sottolinea che ''come misura a breve termine il Mes dovrebbe immediatamente estendere le linee di credito precauzionali ai paesi che chiedono di accedervi per far fronte alle esigenze di finanziamento a breve termine per affrontare le conseguenze immediate della Covid-19, con scadenze a lungo termine, tassi competitivi e condizioni di rimborso connesse alla ripresa delle economie degli Stati membri''.