ISS: DATI SU MORTALITA'

venerdì 17 aprile 2020''C'è una costante che riguarda le vittime da Covid-19, soprattutto quelle più giovani: i pazienti erano sovrappeso, a volte obesi. Lo racconta il professor Massimo Andreoni, direttore del reparto di Malattie infettive del Policlinico Tor Vergata di Roma: «Lo stiamo costatando con frequenza, ora che la casistica purtroppo sta aumentando. Il fattore del peso del paziente è un elemento che complica la guarigione. L'ultimo report dell'Istituto superiore di sanità sulle patologie pre-esistenti nei pazienti di Covid-19 deceduti aiuta anche a comprendere alcune costanti su chi sia maggiormente a rischio, al di là del fattore dell'età che è ormai noto. «Il diabete da quello che abbiamo imparato con l'esperienza sul campo, è uno dei fattori di rischio da non sottovalutare» spiega Pier Luigi Bartoletti, vicepresidente dell'Ordine dei medici di Roma e leader della Federazione dei medici di medicina generali. L'Istituto superiore di sanità conferma che nel 30,2% dei pazienti deceduti c'era come patologia pre-esistente il diabete mellito-Tipo 2. Costante, vale per il 70,6 per cento dei decessi, l'ipertensione, ma va anche detto che la sua diffusione è molto alta normalmente, mentre il 27,9% di chi è morto per Covid-19 era cardiopatico. Infine, quasi uno su 4 aveva insufficienza renale. Tornando giovani: il report dell'Iss è datato 13 aprile ed erano stati conteggiati 47 deceduti con meno di 40 anni. 33 presentavano patologie cardiovascolari, renali, psichiatriche, diabete, obesità e 8 non avevano diagnosticate patologie di rilievo. L'età media dei pazienti deceduti e positivi all'infezione da SARS-CoV-2 è 79 anni, scrive l'Istituto superiore di sanità, con donne più anziane di uomini.