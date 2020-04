PROCESSI PENALI ONLINE? NO!

venerdì 17 aprile 2020Attenzione ai rischi legati alla ''smaterializzazione'' del processo penale, una modalità ''contraria a principi costituzionali'' e con la quale è ''impossibile realizzare una qualsiasi forma di contraddittorio dinanzi al giudice''. E' la posizione ribadita dall'Unione delle camere penali nel corso dell'incontro in videoconferenza avuto ieri con il ministro della Giustizia, Alfonso Bonafede, insieme con altre rappresentanze dell'avvocatura e con l'Associazione nazionale magistrati. ''Le norme costituzionali poste a garanzia del giusto processo definiscono un insieme di diritti indisponibili, dei quali non è immaginabile alcuna compressione, quale che sia l'emergenza che si intenda affrontare'', ammoniscono i penalisti in un documento elaborato dalla giunta che si è riunita nella tarda serata. I penalisti hanno avanzato al ministro ''una serie di proposte alternative, sulle quali è possibile aprire un confronto ma che già indicano come si possa intervenire per gestire, nella seconda fase dell'emergenza, un numero sempre crescente di udienze, accompagnando alle regole straordinarie i doverosi presidi a tutela della salute''. Inoltre ''consentire agli avvocati l'utilizzo di strumenti informatici per il deposito nelle segreterie e nelle cancellerie di istanze, memorie, liste testi e impugnazioni eviterebbe poi la necessità di spostamenti e di accesso agli Uffici del difensore o dei suoi collaboratori''.