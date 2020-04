ROCHE: NUOVO TEST COVID

venerdì 17 aprile 2020Roche ha messo a punto un test sierologico per individuare la presenza di anticorpi contro il coronavirus nei pazienti esposti al contagio da Covid-19. La casa farmaceutica svizzera, si legge in una nota, ''punta'' a rendere il test disponibile agli ''inizi di maggio'' nella Ue e ''sta attivamente lavorando'' con la Fsa americana ''per un'autorizzazione d'emergenza''. ''L'individuazione di questi anticorpi - spiega Roche - potrebbe aiutare a indicare se una persona ha sviluppato un'immunita' al virus''. ''Ogni test affidabile sul mercato aiuta i sistemi sanitari ad aiutarci a superare questa pandemia. Roche sta collaborando a stretto contatto con le autorita' sanitarie e sta accelerando la produzione per assicurare una veloce disponibilita' del test a livello globale'', ha spiegato il ceo di Roche, Severin Schwan''. ''Una pronta disponibilita' e un veloce accesso ad affidabili test di alta qualita' sono essenziali per i sistemi sanitari. Il test sugli anticorpi e' un importante passo avanti nella lotta al Covid-19. Il test di Roche puo' essere prodotto rapidamente in grande quantita' e reso ampiamente disponibile nel mondo'', ha commentato Thomas Schinecker, ceo di Roche Diagnostics.