SACCO SMENTISCE SALA SU ATM

giovedì 16 aprile 2020L'Atm , l'azienda dei trasporti milanesi, avviera' uno screening sierologico per i propri conducenti. A condurlo pero' non sara' l'ospedale Sacco, come invece aveva annunciato il sindaco Sala, ma l'Universita' Statale, che però non risulta abbia laboratori d'analisi in grado di processare migliaia di test sierologici. ''Il professor Massimo Galli e il sindaco di Milano Giuseppe Sala - scrive in una nota il Comune - confermano che nei prossimi giorni sara' avviato il progetto ''sperimentale''. Questa iniziativa e' frutto di una collaborazione tra il Comune e l'Universita' degli studi di Milano, essendo il professore Galli (oltre che primario di infettivologia dell'ospedale Sacco di Milano) Direttore del Dipartimento di Scienze Biomediche e Cliniche - cattedra di malattie infettive dello stesso ateneo milanese'' che però è una cattedra universitaria, non un laboratorio analisi per realizzare 4.000 esami sierologici, quanti sono i conducenti di ATM. A smentire il proprio coinvolgimento, proprio l'ospedale Sacco in una nota. La precisazione e' del direttore generale dell'Asst Ospedale Sacco, Alessandro Visconti: ''in questi giorni non vi e' stato nessun tipo di contatto e nessuna richiesta dalla direzione Atm all'Asst''.