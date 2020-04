LOMBARDIA SANITA' ECCELLENTE

giovedì 16 aprile 2020ROMA - ''In questi giorni stiamo assistendo ad uno sconcertante tiro al bersaglio, politico e giornalistico, contro la Lombardia -con l'astio e il livore che di solito tipicamente quelli hanno meno voglia di studiare utilizzano contro i 'secchioni', contro i primi della classe- ed il suo sistema sanitario, che era sempre stato indicato come uno dei migliori in assoluto a livello europeo''. Lo sottolinea il senatore della Lega Roberto Calderoli, vicepresidente del Senato. ''Oggi a tutti quelli che attaccano gli ospedali lombardi, i medici lombardi, il personale sanitario lombardo, pongo una domanda: ma quelle decine di migliaia di malati provenienti da tutte le altre Regioni italiane che ogni anno scelgono le strutture lombarde per farsi curare al meglio sono guariti o no? Sono tornati a casa soddisfatti o no? Perché quei politici o quei giornalisti che infangano oggi la Lombardia -suggerisce Calderoli- non domandano a tutte queste persone, e sono centinaia di migliaia, che abbiamo curato negli ospedali lombardi negli ultimi anni?''.