ZAIA CON FONTANA: 4 MAGGIO!

giovedì 16 aprile 2020Coronavirus e «fase 2» dal 4 maggio, anche Zaia preme: «Riaprire o chiudere tutto e morire in attesa che il virus vada via». Il governatore del Veneto e lo stop al lockdown dal 4 maggio previsto dalla Lombardia: «La valutazione che fa Fontana è legittima anche perché la fa alla luce di tutti i provvedimenti che vuole adottare rispetto alle aperture». «La valutazione del presidente Fontana è legittima alla luce di una serie di provvedimenti» sottolinea Zaia che torna sul tema di uno stop al lockdown a partire dal 4 maggio. «Al di là delle nostre posizioni spiega il governatore leghista - ci sono poi ad ombrello le dotazioni di minima che verranno stabilite a livello nazionale e da lì potremmo solo migliorare ulteriormente le misure a tutela della salute aggiungendo nuove misure. Il vero tema - aggiunge il governatore - è decidere se chiudere tutto e morire in attesa che il virus se ne vada o aprire e convivere perché oltre ad un certo limite non è più sostenibile. Se ci sono i presupposti di natura sanitaria dal mondo scientifico, si può aprire con tutto anche prima del 4 maggio».