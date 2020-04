BELGIO:49% MORTI E' IN RSA

giovedì 16 aprile 2020BRUXELLES - Il 49% dei decessi legati all'epidemia di Coronavirus in Belgio sono avvenuti in case di riposo e sono stati registrati come Covid-19 dalle autorita' anche se in gran parte non sono stati confermati da un test di laboratorio. Lo hanno detto i portavoce del ministro della Sanita' e del Centro di crisi, durante la conferenza stampa quotidiana sullo stato dell'epidemia. Ieri sono stati registrati 417 decessi, di cui 127 in ospedale e 289 nelle case di riposo. Il numero complessivo di morti legati all'epidemia e' salito a 4.857. ''Il 49% ha avuto luogo negli ospedali e il 49% nelle case di riposo'', ha detto uno dei portavoce, Emmanuel Andre. In termini di nuovi casi, il Belgio ieri ha registrato 1.236 positivi che portano il totale per il paese a 34.809. Tuttavia negli ospedali ''vediamo oggi che la tendenza verso una diminuzione reale del numero di persone ricoverate si conferma'', ha spiegato il portavoce. Ieri sono state ammessi in ospedale 310 persone, mentre 455 pazienti sono stati dimessi. Il numero complessivo di ricoverati e' di 5.309 (-26 nelle ultime 24 ore), di cui 1.182 in terapia intensiva (-22). Ieri sono stati effettuati 6.171 test, che portano il totale a 134.303 dall'inizio dell'epidemia.