FONTANA: 2.500 ASSUNZIONI

giovedì 16 aprile 2020''Stiamo ottenendo di poter stabilizzare i 2500 tra medici e infermieri che hanno dato la loro disponibilita' a collaborare in questo momento di emergenza e che per ora hanno accettato la collaborazione con un rapporto a tempo determinato''. Lo ha dichiarato il presidente della Regione Lombardia, Attilio Fontana, durante il suo intervento in Consiglio regionale. ''Faremo di tutto e stiamo ottenendo di rendere questi rapporti lavorativi a tempo indeterminato, in modo che possano entrare a far parte della grande macchina della sanita' lombarda'', ha aggiunto il governatore lombardo che ha precisato: ''Dobbiamo investire di piu' nella sanita' non possiamo piu' accettare passivamente tagli continui. I primi investimenti credo vadano fatti nel campo del personale. Da tempo dicevamo che avevamo bisogno di assumere piu' medici e infermieri ma una scellerata legge nazionale ci imponeva di ridurre la somma destinata al personale quindi noi dovevamo ridurre il numero del nostro personale. Credo che qui - ha chiosato Fontana - si possa dare una risposta per il futuro''.