MILANO: SPACCIATORI AFRICANI

mercoledì 15 aprile 2020MILANO - La polizia ha denunciato due persone accusate di aver aggredito Vittorio Brumotti l'11 aprile scorso in piazzale Duca D'Aosta, davanti dalla Stazione Centrale di Milano, dove l'inviato stava girando un servizio per il programma ''Striscia la notizia''. Il servizio è stato poi mandato in onda ieri sera e mostra Brumotti filmare alcuni giovani che prima si rifornirebbero di cocaina e poi, dopo averlo notato aggirarsi e filmarli a bordo della sua bicicletta nel piazzale deserto, iniziano a insultarlo e a scagliargli contro alcune pietre. Dopo pochi minuti, si vede giungere sul posto anche la polizia che ferma due uomini. A intervenire e a fermare i presunti aggressori del campione ligure di bike trial sono stati gli agenti di un'Unità operativa di pronto intervento (Uopi) che stava pattugliando la zona e che intorno alle 19.20 di quel giorno sono stati fermati da Brumotti che ha riferito loro dell'aggressione appena subita, spiegando anche di essere stato colpito al petto da una pietra. I poliziotti hanno quindi proceduto al controllo e hanno denunciato per percosse e getto pericolose di cose un 19enne di origine marocchina, incensurato e regolarmente residente nel Frusinate e un 23enne nigeriano. Quest'ultimo, senza documenti e senza fissa dimora è stato portato in questura e fotosegnalato.