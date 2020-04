CONTE VUOLE ''IMMUNITA'''

mercoledì 15 aprile 2020La Lega chiede chiarezza sulla task force per l'emeergenza economico sociale insediata a palazzo Chigi e chiede che il Parlamento voti una risoluzione sul mandato con cui il governo dovrà presentarsi al prossimo Consiglio europeo. Le due richieste sono state formulate in aula alla Camera dal presidente della commissione Bilancio, il leghista Claudio Borghi. ''Mi risulta - ha dichiarato - che la prima discussione della task force istituita dalla presidenza del Consiglio, non si sa in base a quale legge, si sia arenata sulla richiesta di immunità dei suoi componenti, rispetto alle decisioni che dovranno andare a prendere''. ''Il governo - ha poi aggiunto Borghi - si appresta a discutere in sede europea importanti provvedimenti che riguardano tutti gli italiani, evitando di passare per una decisione del Parlamento nei confronti del quale è obbligato dalla legge 234 del 2012. Insomma le aule di Camera e Senato vengono esautorate dalla loro funzione di controllo e di autorizzazione, il governo va avanti a colpi di dpcm che non passano per il Parlamento e non passano nemmeno nelle mani del presidente della Repubblica e andrà in Europa senza nessun mandato''. ''Non è tutto, la goccia che fa traboccare il vaso è questa task force che è una sorta di governo ombra, un'assemblea di ottimati che pretendono l'immunità per le proprie decisioni. Sarebbe il caso che il presidente del Consiglio quindi venisse in aula una volta tanto, non semplicemente a comunicarci di decisioni già prese, ma a riferire della funzione di questo organismo e di far votare al Parlamento un atto di indirizzo per il Consiglio europeo''.