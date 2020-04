APPELLO DEGLI ANESTESISTI

mercoledì 15 aprile 2020L'emergenza nuovo coronavirus ha messo in primo piano l'importanza di un adeguato sistema delle terapie intensive in grado di reggere alla crisi. Adesso ''è il momento di pensare al futuro''. E' l'appello degli anestesisti rianimatori italiani, lanciato congiuntamente dalla società scientifica Siaarti (Società italiana di anestesia, analgesia, rianimazione e terapia intensiva) e dal sindacato Aaroi-Emac (Associazione anestesisti rianimatori ospedalieri italiani - emergenza area critica). Un appello con 5 richieste per mettere in sicurezza le terapie intensive e garantire la loro qualità anche di fronte a nuove emergenze. Punti cardine: l'aumento dei posti letto fra il 35 e il 50%, l'incremento delle borse di studio, e l'arruolamento degli specializzandi di quarto e quinto anno. L'idea è di avviare una ''piattaforma di dialogo verso tutti i livelli istituzionali e politici''. Il punto di partenza della riflessione è che ''la pandemia e l'evoluzione epidemiologica dell'infezione da Sars-CoV-2 hanno fatto emergere gravi criticità del Ssn''. Tra queste, la più grave a detta degli anestesisti e rianimatori ''è stata l'insufficiente dotazione di posti letto di Terapia intensiva''. L'appello chiama in causa Governo, Conferenza Stato-Regioni, decisori sul territorio, classe politica e cittadini. Vengono individuati 5 punti, ''imprescindibili e urgenti''. La loro sottovalutazione - avvertono i promotori dell'appello - potrebbe portare ad un pericoloso sbilanciamento di tutto il Ssn a scapito della qualità dell'assistenza''.