RSA: E.R. TERZA PER MORTI

mercoledì 15 aprile 2020Dai dati forniti dall’Istituto Superiore di Sanità, l’Emilia-Romagna risulta al terzo posto per numero di contagi e decessi all’interno delle strutture per anziani: dal 1 febbraio si sono riscontrati 352 decessi totali, 363 ospiti di strutture per anziani ospedalizzati, circa 150 ospiti in regime di quarantena in struttura. Fanno paura i 59 decessi registrati nelle case di riposo modenesi: 58 anziani oltre all’operatrice 36enne di Villa Margherita Anna Caracciolo. Nelle strutture per anziani accreditate, su un totale di 3254 posti letto si sono verificati, fino al 7 aprile, 282 casi di Covid-19 accertati (l’8% del totale) scaturiti da 508 tamponi eseguiti. Tra i 2500 operatori impegnati nelle strutture, i casi positivi, sempre alle data del 7 aprile, sono 95, con 177 tamponi eseguiti. Complessivamente su 52 strutture, quelle interessate da casi positivi sono 16. Il focolaio dell’Istituto Sant’Anna e Santa Caterina di Bologna conta 18 decessi registrati fino al 6 aprile e il 40% del personale a casa in malattia. Colpita duramente anche Villa Rodriguez a San Lazzaro, il dato dei malati sui 60 dipendenti è salito a 39, mentre dei 72 ospiti, sono una cinquantina quelli contagiati. Al momento, dei 64 residenti totali ne sono rimasti 37; uno è deceduto, quindici sono stati trasferiti a Villa Laura e gli altri sono invece in ospedale. Al Parco del Navile, in via del Sostegnazzo, sono 14 i decessi di cui tre positivi al Covid-19, uno negativo, gli altri con sintomatologia ma ai quali non è stato fatto il tampone. Questi solo alcuni esempi della enorme proliferazione del virus nelle RSA dell'Emilia Romagna.