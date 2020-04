USA: STOP SOLDI A OMS

mercoledì 15 aprile 2020''I suoi errori sono costati cosi' tante vite'' che ''deve risponderne''. Il presidente Donald Trump ha dunque annunciato la sospensione, almeno temporanea, dei finanziamenti Usa all'Organizzazione mondiale della sanita' (Oms) accusata di ''cattiva gestione'' e di aver ''insabbiato'' la diffusione del coronavirus. ''La realta' e' che l'Oms non ha adeguatamente ottenuto, verificato e condiviso informazioni in modo tempestivo e trasparente'', ha accusato il presidente americano durante la coferenza sul Covid-19, organizzata per l'occasione nel Rose Garden. ''Oggi ho ordinato alla mia amministrazione di fermare i finanziamenti all'Oms mentre e' in corso un'inchiesta'', ha dichiarato, rinviando le valutazioni sulle eventuali riparazioni legali. Il presidente Trump ha dunque indicato come ''le altre nazioni che hanno seguito le linee guida dell'Oms, lasciando le loro frontiere aperte alla Cina, abbiano contribuito a far accelerare la pandemia nel mondo''. La decisione di non chiudere le frontiere, ha insistito il presidente degli Stati Uniti, rappresenta ''una delle piu' grandi tragedie e mancate opportunita' fin dai primi giorni'' della crisi. L'Oms ha messo ''la correttezza politica prima delle misure per salvare le vite'', ha rincarato, fermandosi ad un soffio dal chiedere la testa del direttore dell'Organizzazione, Tedros Adhanom Ghebreyesus. ''Non lo conosco personalmente ma e' stato molto ingiusto con gli Usa'', ha sentenziato Trump, accusandolo di essere sino-centrico.