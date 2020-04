CINA RESPONSABILE PANDEMIA

martedì 14 aprile 2020Più di 100 accademici, parlamentari e personalità pubbliche di tutta Europa e Australia hanno firmato una lettera aperta che critica il ruolo del governo cinese nella pandemia di coronavirus, affermando che l'attuale crisi che colpisce il pianeta ''è stata causata dal regime, che molti di voi hanno tollerato e sostenuto per decenni''. ''Non dovremmo mai dimenticare che il momento di Chernobyl in Cina è stata una ferita autoinflitta'', si legge nella lettera, pubblicata oggi sulla Free Press di Hong Kong, riportata dal Guardian. ''La pandemia globale ci costringe a confrontarci con una verità scomoda: politicizzando tutti gli aspetti della vita, compresa la salute delle persone, il governo autocratico a partito unico della Repubblica popolare cinese ha messo in pericolo tutti'', si legge ancora. ''Piuttosto che fidarsi delle intenzioni del Partito comunista cinese e accettare l'approvazione acritica degli accademici dello Stato-partito, dovremmo prestare maggiore attenzione alle voci di quella che può essere definita la Cina non ufficiale'', aggiungono. ''Questi accademici, medici, imprenditori, cittadini giornalisti, avvocati di interesse pubblico e giovani studenti di mentalità indipendente non accettano più la regola del Pcc per paura. Neanche tu dovresti'', concludono. La Cina ha affrontato continue ostilità e scetticismo per la sua risposta all'epidemia, in particolare a causa della censura delle informazioni all'inizio della crisi e della punizione degli operatori sanitari che hanno cercato di avvertire i colleghi del nuovo virus a dicembre. La relazione già tesa tra Stati Uniti e Cina è peggiorata e l'Oms ha escluso Taiwan dalle sue comunicazioni su suggerrimento della Cina.