BANKITALIA: 80% IMPRESE KO

martedì 14 aprile 2020Nel primo trimestre del 2020 la quota di imprese che ha segnalato un peggioramento della situazione economica generale rispetto al trimestre precedente e' salita a oltre l'80 per cento (da circa 30 della passata indagine), raggiungendo un valore analogo a quello osservato in occasione della crisi finanziaria globale e di quella dei debiti sovrani; la quota di giudizi di miglioramento si e' pressoche' azzerata. Lo segnala la Banca d'Italia che ha pubblicato l'Indagine sulle aspettive di inflazioone e crescita. La probabilita' attribuita a un miglioramento della situazione economica generale nei prossimi tre mesi e' nulla per il 70 per cento delle aziende; per oltre il 90 per cento questa probabilita' non e' superiore a un quarto. Vi si associerebbe un deterioramento complessivo delle proprie condizioni operative nel secondo trimestre, previste in peggioramento da circa il 65 per cento delle imprese (dal 18 della precedente rilevazione) e invariate da quasi il 30 per cento. Le valutazioni negative, commenta via Nazionale, riflettono essenzialmente il diffondersi dell'epidemia Covid-19 e le iniziali misure di contenimento: circa il 65 per cento delle imprese ha gia' registrato effetti negativi sulla propria attivita' al momento dell'intervista e l'85 per cento prevede ripercussioni sfavorevoli nei successivi tre mesi. Al momento della rilevazione, non erano pero' ancora state varate le piu' restrittive misure di fermo delle attivita' non essenziali.