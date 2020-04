DIASORIN VOLA IN BORSA

martedì 14 aprile 2020Vola Diasorin in Borsa con tutto il comparto dei farmaceutici, che e' brillante in Europa (+2% lo stoxx di settore). Il gruppo italiano, ben intonato dall'apertura, ha toccato un rialzo del 12% a 149 euro: dai minimi toccati lo scorso 9 marzo ha guadagnato quasi il 50% col mercato che evidentemente punta su possibili scoperte legate al Covid-19. Proprio settimana scorsa, Diasorin ha annunciato un nuovo passo in avanti nella ricerca per la diagnostica legata all'emergenza Coronavirus. Dopo il via libera al test rapido (anche in Usa), il gruppo ha annunciato di avere completato presso il Policlinico San Matteo di Pavia gli studi necessari al lancio di un nuovo test sierologico ad alto volume di processamento per rilevare la presenza di anticorpi nei pazienti. La societa', in particolare, sta lavorando per ottenere il marchio Ce e l'autorizzazione all'uso di emergenza (Eua) della Food and Drug Administration americana (Fda) entro la fine di aprile. L'attenzione degli esperti ora si focalizza proprio su questo genere di test che, una volta individuati gli individui che hanno gia' anticorpi contro il Covid, potrebbe permettere loro un percorso di rientro alla normalita', anche lavorativa (ferme le verifiche su possibili casi di recidiva, da non escludere), con effetti positivi per l'economia.