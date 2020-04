PIANO MARSHALL PER EDILIZIA

martedì 14 aprile 2020La filiera delle costruzioni rappresenta un pilastro imprescindibile dell'economia milanese e lombarda: e' necessario e urgente definire e mettere in atto programmi di riavvio delle attivita' del settore che puo' fungere da volano per il rilancio economico post emergenza Covid-19. Lo chiede l''Unione artigiani di Milano e di Monza-Brianza. ''In termini generali - spiega Marco Accornero, segretario generale Unione Artigiani - occorrerebbe studiare in vista della ripresa un autentico 'piano Marshall' dedicato all'edilizia, che dia risorse concrete agli enti locali per concludere i cantieri aperti e aprirne di nuovi, in particolare con riguardo a strutture sanitarie, scuole e infrastrutture viabilistiche. Non solo, sarebbe necessario promuovere condizioni chiare e univoche per gestire in sicurezza i cantieri; fornire una tempestiva iniezione di liquidita', favorire il pagamento dei crediti delle Pubbliche Amministrazioni ed eliminare lo split payment. E, in ultimo ma non meno importante, definire provvedimenti di forte semplificazione delle procedure burocratiche''. ''Nel particolare e piu' concretamente - aggiunge Accornero - si potrebbero individuare quei lavori legati all'edilizia, soprattutto realizzati da ditte artigiane, che potrebbero riprendere nell'immediato. Penso a mansioni che prevedono l'impiego di un solo o di pochi addetti come per esempio gli impiantisti elettrici ed idraulici, i serramentisti, i piastrellisti. Mestieri che nei cantieri si potrebbero far svolgere con protocolli specifici di salute e sicurezza, consentendo primi riavvii di attivita' che farebbero potenzialmente dell'edilizia un autentico volano in vista della ripresa su larga scala''.