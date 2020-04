LOMBARDIA:20.000 TEST/GIORNO

martedì 14 aprile 2020MILANO - Una media di 20 mila test sierologici al giorno per verificare chi è immune al Coronavirus verranno effettuati a partire dalla prossima settimana in Lombardia. Lo ha annunciato l'assessore regionale al Welfare, Giulio Gallera, intervenendo in collegamento con Marrino 5, su Canale 5: ''E' un test non rapidissimo ma che ci consente di raddoppiare i numeri che abbiamo. L'obiettivo è evidenziare la presenza di anticorpi immunizzanti. Partiremmo dal 21 del mese maniera selettiva, iniziando con gli operatori sanitari e i cittadini che devono rientrare al lavoro per circa 20 mila al giorno. Inizieremmo pian pianino e poi speriamo di aumentare questa capacità''. L'intenzione dell'amministrazione regionale lombardia, ha aggiunto Gallera, è quella di ''far test velocissimo a tutti''. Il problema è che gli attuali test con la gocciolina di sangue ''non hanno valore diagonostico''. Il test che verrà effettuato dal 21 di aprile ''si fa con il prelievo di sangue, e non conc la gocciolina, e ha lo scopo di riscontrare la presenza di anticorpi immunizzanti. Se arrivassimo a test sierologici più veloci e affidabili, saremmo i primi ad attivarli''.