ADVISOR OBAMA: UE VERGOGNOSA

sabato 11 aprile 2020''E' veramente vergognoso e deludente il modo in cui l'Unione europea si è comportata nei confronti di Italia e Spagna in questa emergenza. Ma è già avvenuto nella precedente crisi finanziaria 10 anni fa, durante la quale non è stata di sostegno''. Lo rileva all'Adnkronos Parag Khanna, uno dei maggiori esperti mondiali di geopolitica, già consulente di Obama. ''Nonostante l'Unione europea abbia un ruolo molto importante ai fini di un regionalismo sovranazionale, non assolve alla sua funzione - prosegue l'analista - Credo che l'unione monetaria avrebbe dovuto essere seguita da un'unione fiscale, ma ciò sfortunatamente non è accaduto. Mi auguro che l'Ue impari dalla crisi e punti ad un sistema di debito socializzato organizzato per stati ed imprese''. Nel frattempo ''l'Italia dovrebbe investire sulle privatizzazioni; raccolta di capitali; prestiti''. Un'Italexit sarebbe invece ''una pessima idea: il governo italiano e la vostra economia non sono abbastanza forti per attrarre finanziamenti, nel caso di uscita dall'euro-zona''.