DIKTAT OLANDA STATO CANAGLIA

venerdì 10 aprile 2020Le linee di credito Eccl a condizionalità leggera del Meccanismo Europeo di Stabilità su cui l'Eurogruppo ha trovato l'accordo la notte scorsa non potranno essere utilizzate per affrontare i costi economici della pandemia di Covid-19, ma solo i ''costi sanitari diretti e indiretti'' legati alla malattia. E i ministri si sono dedicati ''specificamente'' a intendersi su che cosa si intenda per i costi sanitari ''indiretti'' che le Eccl potranno coprire. Lo ha spiegato il ministro delle Finanze olandese Wopke Hoekstra, in una conferenza stampa on line dopo la riunione dell'Eurogruppo la notte scorsa. Durante l'Eurogruppo in videoconferenza di ieri, ha detto Hoekstra, ''ci siamo dedicati specificamente a questa questione. I costi diretti legati alla sanità per la Covid-19 sono per esempio il costo relativo agli ospedali''. ''I costi indiretti - ha proseguito Hoekstra - sono solo costi sanitari indiretti: per esempio, la fase di riabilitazione e cura'' dei malati di Covid-19, ''i trattamenti dei quali le persone possono avere bisogno dopo aver lasciato l'ospedale''. ''E ci siamo occupati esplicitamente di questo - ha detto ancora - anche nelle varie call. Potete chiedere ai miei colleghi: ce ne siamo occupati esplicitamente, con i ministri delle Finanze dei Paesi più grandi, per intenderci che cosa rientra e cosa no''. ''E penso che sia giusto - ha aggiunto Hoekstra - perché per quella parte la sola condizionalità è il coronavirus, del quale soffriamo tutti. Ma per i mezzi di cui un Paese ha bisogno per affrontare i costi economici, diretti e indiretti, lì si applicano le regole di sempre, con la condizionalità macroeconomica. E' molto chiaro'', ha concluso.