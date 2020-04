PRESTITI RESI A 30 ANNI

venerdì 10 aprile 2020''Il punto non sono le risorse che dipenderanno dalla durata di questa emergenza sanitaria ed economica ma la possibilità reale che esse arrivino davvero e tempestivamente al mondo dell'economia del Paese'', ''se vogliamo davvero trasformare le preoccupazioni delle imprese, degli imprenditori e dei lavoratori, in speranze e certezze occorre semplificare, essere consapevoli che stiamo vivendo una fase di g rande emergenza. Non possiamo lavorare con le vecchie regole, siamo nel pieno di una economia di guerra. Nel Dopoguerra, se avessimo avuto le regole attuali, a partire da Basilea, non saremmo mai diventati la seconda manifattura d'Europa e una delle potenze economiche mondiali''. Lo afferma il presidente di Confindustria Vincenzo Boccia in una intervista al Mattino. Ed interrogato sui tempi della restituzione dei prestiti risponde: ''Avevamo chiesto una restituzione a 30 anni, come si fa per i debiti di guerra. Le imprese intendono pagare e fare la loro parte. Questa liquidità serve per la sopravvivenza economica. Pertanto, e purtroppo, da questa vicenda le aziende usciranno tutte con più debito, debito che andrà pagato sul lungo termine. E su questo occorrerà aprire un serio negoziato in sede europea. Intanto l'urgenza e la priorità è far arrivare immediatamente la liquidità di breve alle imprese''.