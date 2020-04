SALVINI: RIPARTENZA A BREVE

venerdì 10 aprile 2020''Penso che la politica debba recuperare il suo ruolo e quindi dopo aver ascoltato gli esperti debba assumersi l'onere della scelta. La maggioranza delle aziende in Germania e' aperta, in Polonia e Ungheria pure e in generale sono in attivita' quelle degli altri Paesi del Nord''. In un'intervista al confindustriale Il Sole 24 Ore il segretario della Lega Matteo Salvini afferma che ''laddove ci sono imprese in grado di mettere in sicurezza i lavoratori perfino a proprie spese - visto che anche su questo e' stato respinto il nostro emendamento - deve essergli data la possibilita' di riaprire perche' altrimenti molte resteranno chiuse per sempre''. E aggiunge: ''Dico di piu', sfruttiamo questa tragedia come un'occasione per cambiare radicalmente''. serve in questo momento e' ''n approccio diverso'' perche' ''quando gli italiani dopo Pasqua si accorgeranno che la cassa integrazione non e' arrivata, cosi' come l'indennita' per gli autonomi, salira' la rabbia e pertanto si tratta ora di ''offrire al Paese una prospettiva e per farlo servono le risorse migliori, come ha detto la presidente di Confindustria Udine''. Secondo Salvini, dunque, ''bisogna mettere assieme le migliori competenze e agevolare chi produce e da' lavoro'' e che possono essere ''certamente Draghi, e' una delle migliori risorse. Cosi' come Tremonti ma anche Sapelli e molti rappresentanti del mondo produttivo'' per fare ''il contrario di quanto fatto dal Governo e dalla maggioranza che continua a puntare sull'assistenzialismo e conferma di non conoscere neppure coloro che sostiene di voler aiutare, visto che tutela solo lavoratori autonomi con meno di 35 mila euro''.